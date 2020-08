Ancora offerte telefoniche su offerte telefoniche per il mercato della telefonia, che soprattutto nella stagione estiva offre una vasta scelta di tariffe vantaggiose e low cost come, ad esempio, quelle di Fastweb Mobile. L’operatore telefonico virtuale propone ai consumatori diverse tariffe sia per la rete fissa di casa che per quella mobile per il proprio smartphone, ma eccovi svelati tutti i dettagli a riguardo.

Fastweb Mobile e le sue offerte telefoniche: ecco quali sono quelle più gettonate

Fino al venticinque di Agosto i consumatori hanno la possibilità di attivare la tariffa telefonica di 8,95 Euro al mese senza alcun tipo di vincolo e senza costi nascosti. I nuovi clienti potrebbero usufruire di: chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, e 50GB di connessione dati per la navigazione in rete alla massima velocità del 4G. Può essere attivata con comodità direttamente online senza dover sostenere alcun tipo di costo per l’attivazione o per la nuova scheda telefonica.

I consumatori alla ricerca di una tariffa per la rete fissa di casa, invece, possono prendere in considerazione la sua proposta di 25,95 Euro al mese anziché 34,95 Euro. Il modem e l’attivazione sono inclusi, e non prevede neanche in questo caso alcun tipo di vincolo. L’attivazione può essere effettuata online senza dover sostenere alcun tipo di costi.

Per maggiori informazioni, comunque, si consiglia di consultare la sua pagina ufficiale online oppure di chiamare il numero verde dedicato ed esporre ogni dubbio all’operatore telefonico così da scegliere la tariffa telefonica più adatta alle proprie esigenze.