Euronics attiva il volantino Buttafuori, proponendo ad un ristretto pubblico in Italia una lunga serie di sconti, e promettendo nel contempo anche riduzioni del 40% rispetto al listino originario.

La campagna promozionale, come già accaduto in precedenza, risulta essere attiva solamente in determinati punti vendita sul territorio nazionale, corrispondenti per l’esattezza ai negozi di Euronics Bruno. Gli utenti non potranno completare gli acquisti online sul sito ufficiale dell’azienda, o altrove sul territorio nazionale; inoltre, è presente il cosiddetto Tasso Zero, il finanziamento senza interessi da richiedere solamente al superamento di una determinata soglia di spesa.

Volantino Euronics: i prodotti in promozione sono tantissimi

Il volantino Euronics raccoglie tantissimi smartphone in promozione, tra cui spicca sicuramente l’incredibile Samsung Galaxy S20, ufficialmente in vendita alla modica cifra di 699 euro, nella solita versione completamente sbrandizzata.

In alternativa gli utenti possono affidarsi ad un elevato numero di sconti e di prodotti dai prezzi inferiori ai 300 euro, tra cui troviamo Galaxy A51, Galaxy A20e, Galaxy A30s, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E, Huawei P Smart S, Huawei Y5p, LG K51s, Oppo A9 2020, Oppo A5 2020, LG K41s, Wiko View 4 Lite e similari.

Il volantino Euronics lo potete sfogliare qui sotto nel dettaglio, trovate tutte le offerte ed i prezzi attivati dall’azienda, anche su categorie merceologiche completamente differenti. Ricordatevi sempre che, sebbene la campagna sia attiva fino al 4 settembre, la potrete sfruttare solamente nei punti vendita di proprietà del socio Bruno e non altrove in Italia.