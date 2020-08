Uno degli argomenti più bollenti di questo 2020 è stato sicuramente quello legato al digitale terrestre, infatti stando alle ultime notizie ufficiali, entro il 2022 avverrà il totale switch verso un nuovo standard più efficiente, passeremo infatti dal DVBT al DVBT-2, un cambiamento necessario anche in chiave 5G appunto per liberare le frequenze destinate alla rete dati di quinta generazione.

Il DVBT-2 porterà con se numerose novità e migliorie, la principale riguarda la qualità del segnale, il quale soffrirà molto meno di interferenze e consentirà la trasmissione di flussi video fino alla incredibile risoluzione di 8K.

Ovviamente per poter fruire di questa importante novità, dovrete essere dotati di un televisore compatibile con il nuovo standard, se la vostra TV è stata acquistata recentemente sicuramente sarà già compatibile, ma se magari è un po’ più avanti con l’età, dovrete verificare.

Verificare il supporto al DVBT-2

Verificare che la vostra TV supporti nativamente il nuovo standard non è così difficile, infatti vi basterà molto semplicemente sintonizzarvi sui canali 100 o 200 dei Mux 4 di Mediaset e Mux 1 di Rai, per visualizzare dei canali test, i quali in caso di mancato supporto saranno completamente neri, al contrario invece, in caso di esito positivo, visualizzeranno la scritta Test HEVC Mail 10.

In caso di esito positivo non dovrete far nulla, basterà aspettare lo switch ma ai vostri occhi non apparirà alcuna differenza, se invece l’esito sarà negativo avrete due strade da percorrere: