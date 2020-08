Comet include all’interno del proprio volantino attualmente attivo una lunghissima serie di offerte e di prezzi fortemente ribassati, grazie ai quali gli utenti possono pensare di spendere poco su ogni acquisto effettuato.

Il volantino Comet risorge con una soluzione decisamente all’avanguardia ed alla portata di ogni consumatore in Italia, gli acquisti, come sempre accade in occasioni di questo tipo, possono essere completati anche online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita su ogni ordine superiore ai 49 euro.

Volantino Comet: tantissime offerte per tutti i gusti

Le offerte sono giustamente rappresentate dall’ottimo Samsung Galaxy S20, uno smartphone che nel tempo ha attirato l’attenzione di milioni di consumatori, e che oggi è finalmente in vendita ad un prezzo più ragionevole, corrispondente per l’esattezza a soli 649 euro (per la versione no brand).

Stessa fascia per l’Oppo Find X2 Neo, un dispositivo che riserva piacevoli sorprese sia dal punto di vista estetico, che in termini di prestazioni e di connettività (è 5G), richiedendo comunque il pagamento di 699 euro circa per il suo acquisto.

Lo Speciale Telefonia pensato da Comet non termina qui ed estende le proprie offerte raggiungendo livelli inimmaginabili fino a qualche settimana fa, oltre che per la sua grande capacità di scontare un elevato quantitativo di modelli di smartphone a prezzi incredibilmente bassi.

Per conoscere da vicino i prodotti in promozione, e non perdere di vista nemmeno uno sconto, aprite subito le pagine del volantino che potete trovare nel nostro articolo.