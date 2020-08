Da diversi anni, ormai, Android Auto rappresenta il braccio destro di milioni di automobilisti in tutto il mondo. Il sistema operativo sviluppato da Google, infatti, permette agli utenti di viaggiare in sicurezza, evitando tutte le principali distrazioni al volante. Ad oggi, quindi, Android Auto offre due modalità di connessione con lo Smartphone: via cavo oppure wireless. Nel secondo caso, che risulta essere anche il più ambito da parte degli utenti, purtroppo sono attualmente presenti delle limitazioni che impediscono a milioni di utenti di sfruttare questa modalità. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android Auto: modalità wireless presto per tutti

Come ben sappiamo, quindi, ad oggi per utilizzare Android Auto bisogna essere in possesso di uno Smartphone e di un’automobile con ricevitore multimediale compatibile. Nella maggior parte dei casi, quindi, i sistemi di infotainment permettono il collegamento esclusivamente via cavo ma, negli ultimi 2/3 anni, sono fortemente aumentati anche quelli che offrono il supporto wireless. Ciononostante, però, con Android 10 Google ha inserito delle limitazioni, offrendo quindi la modalità Wireless esclusivamente sui dispositivi Google Pixel e su alcuni modelli Samsung.

Con il rilascio di Android 11, però, Google ha finalmente deciso di rimuovere questa limitazione, rendendo compatibili con Android Auto Wireless, tutti i Device che montano Android 11. Ecco di seguito i requisiti ufficiali per usufruire della modalità Wireless: