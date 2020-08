Se Internet non funziona si entra nella spirale del panico. La mancanza di rete 4G preclude un utilizzo a tutto tondo dei nostri dispositivi. Si può dire addio a WhatsApp, social network, Spotify, streaming su Netflix e navigazione online. Lo smartphone si trasforma in un costoso fermacarte. C’è un modo per scoprire cosa può esserci che non va con TIM, WindTre, Vodafone, Iliad ed operatori MVNO.

Se il 4G è offline c’è un solo modo per saperne di più

Il modo per saperne di più è downdetector. Un semplice sito Internet che fornisce tutta una serie di informazioni complete sullo stato dei problemi. Per ogni servizio è indicata una infografica di riferimento che si completa con l’uso di indicatori, grafici e mappe.

La parte cartografica consente di valutare l’estensione del problema su scala nazionale mentre il grafico offre un immediato riscontro sui picchi delle segnalazioni da parte degli utenti che possono intervenire tramite feedback. In questa maniera è possibile avere un dettaglio sempre completo su eventuali disservizi a livello locale e nazionale.

Tanti utenti hanno iniziato ad utilizzare questa funzionalità della rete per scoprire cosa può esserci dietro eventuali lag o interruzioni di rete. Il servizio è ovviamente gratuito ed attivo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Non vale soltanto per l’analisi delle linee 4G ma si estende ad ogni altro genere di servizio della rete dal gaming online al cloud fino alle piattaforme di comunicazione come i forum. Tutto a portata di click. In assoluto il migliore strumento per individuare guasti e disservizi.