Il 3G non serve più. Sembra un’affermazione azzardata per molti che usano ancora questa rete come ancora di salvezza dai down di rete 4G che a volte si verificano con TIM, WindTre, Vodafone, Iliad ed MVNO. Eppure tutti gli operatori mobili sembra siano concordi sul fatto di mettere una pietra sopra un network che ormai è stato spremuto fin troppo a lungo. Si lascerà il necessario spazio a nuove reti più moderne, versatili e veloci. Ecco come cambierà il panorama del networking a partire dai prossimi mesi.

Addio 3G, stanno arrivando le nuove reti Internet aggiornate

Con lo scopo di incentivare la crescita digitale si deciderà per la chiusura del 3G con effetto graduale una volta accertata l’universale persistenza della rete 5G. La cosa poteva sembrare scontata per molti ma non lo è, visto che molti clienti Iliad si trovano alle prese con il ripiego di rete in mancanza di copertura 4G.

Grazie al 5G si osserva un preponderante aumento del bandwidth di rete che introduce l’era della Gigabit Network in cui prosperano servizi e massima velocità oltre il limite del Gbps. Con la rete di terza generazione risultati simili sono impensabili e si impone una lunga attesa per l’accesso alle funzioni Internet ed alla rete a causa di un naturale limite cui la rete si predispone.

Ragion per cui i gestori stanno sedendosi a tavolino per valutare l’azione da intraprendere circa l’eventuale veto all’uso di questa rete. In Italia l’approvazione per il 5G di tutti i provider è passata nonostante la ferrea compagna di demonizzazione indetta dai manifestanti accomunati dall’hashtag #Stop5G. La rete si farà entro un biennio così come previsto. Ma intanto si è iniziato a parlare anche di 6G. Evidentemente si punta in alto, là dove il 3G sicuramente non avrà più un ruolo. Vedremo come andrà a finire.