La ormai nota azienda cinese Xiaomi ha da poco presentato per il mercato cinese il nuovo Redmi K30 Ultra, ovvero uno dei suoi primi smartphone dotati di un display OLED con un elevato refresh rate. Dopo questo brand, però, sembra che l’azienda sia intenzionata a sfidare la concorrenza attuale proponendo (magari a livello globale) un nuovo smartphone brandizzato Poco con un display OLED e con un refresh rate pari a 120 Hz.

Anche Xiaomi pronta a sfidare OnePlus Nord con il suo prossimo Poco?

La fascia media del mercato è ormai quella più interessante dato che è ricca di proposte davvero interessanti e soprattutto a prezzi vantaggiosi. Le caratteristiche di rilievo di questa fascia di prezzo sono, come già accennato, un prezzo non molto elevato (pari solitamente a 400-500€), e la presenza del processore Snapdragon 765G di casa Qualcomm.

Dopo OnePlus Nord, anche Xiaomi è intenzionata a presentare un nuovo smartphone dotato di queste caratteristiche. A svelarlo è stata una persona interna all’azienda e, stando a quanto riportato, si tratterò di uno smartphone a marchio Poco. Oltre alla presenza di questo ormai collaudato processore, il nuovo terminale dell’azienda cinese sarà dotato di un ampio display di tipo OLED e soprattutto con un elevato refresh rate pari a ben 120Hz.

Al momento non abbiamo conferme ufficiali, ma è molto probabile che Xiaomi presenterà questo nuovo smartphone non solo in Cina ma anche a livello globale. Staremo a vedere come evolverà la situazione. Vi ricordiamo che, per quanto riguarda le altre caratteristiche, i rumors parlano di un sensore fotografico principale da 64 megapixel e di una batteria con supporto alla ricarica rapida da 30W.