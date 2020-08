Il 2020 sino a questo momento ha presentato meno rimodulazioni dei costi per le ricaricabili rispetto allo scorso anno. Nonostante ciò, però, nel corso dell’estate qualche cambio sulle tariffe c’è stato. Ad esempio, per la prima volta dalla nascita del gestore unico, WindTre ha modificato i costi di alcune sue ricaricabili.

WindTre cambia i prezzi delle ricaricabili e modifica le soglie di consumo

La torna di rimodulazioni di WindTre interessa in particolar modo tutti gli abbonati che hanno attivato in passato una versione delle offerte MIA Special Edition. Gli utenti di queste tariffe, proprio a partire dall’estate, dovranno fronteggiare nuovi costi mensili a fronte però di un rinnovo che riguarda anche le soglie di consumo.

Il cambio dei prezzi proposto da WindTre – a differenza di quanto accadeva quando Wind e 3 Italia rappresentavano due brand diversi – non è univoco. Il valore delle rimozioni di MIA Special Edition varia quindi di occasione in occasione. Il valore massimo della rimodulazione è fissato a quota 4 euro, mentre il valore minimo si attesta su pochi centesimi.

Come dicevamo, ci sono modifiche in positivo anche per le soglie di consumo. Per fare solo un esempio: tutti gli utenti che dovranno pagare la ricaricabile 10,99 euro al mese potranno beneficiare di chiamate ed SMS senza limiti più 40 Giga per la connessione internet.

I clienti di WindTre con promozione MIA Special Edition interessati dal provvedimento sono stati informati attraverso degli SMS informativi. Ovviamente essendo trascorso il giorno dell’entrata in vigore per la modifica dei listini, ora non è più possibile effettuare disdetta gratuita per il proprio piano d’abbonamento.