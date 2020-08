Ci sono importanti novità in casa Vodafone per quanto concerne la politica commerciale sulle ricaricabile ed il capitolo sempre amaro per le rimodulazioni di prezzi. Anche quest’anno, il gestore inglese seppur con minor intensità ha modificato le tariffe di alcuni suoi clienti. Il futuro però sarà all’insegna della trasparenza.

Vodafone e l’AGCOM: con questo accordo stop alle rimodulazioni per sei mesi

Negli ultimi anni è andata in scena una lunga battaglia che ha coinvolto proprio Vodafone – così come altri operatori – e l’AGCOM. Ovviamente al centro della disputa vi erano proprio le modifiche unilaterali alle tariffe di telefonia fissa e mobile. In alcuni casi, lo scontro con l’AGCOM ha visto i provider cedere: emblematico l’episodio dei pagamenti con fatturazione ogni 28 giorni.

L’intenzione del gruppo commerciale inglese però è quella di chiudere un capitolo ed aprire uno nuovo. In questo senso è possibile analizzare l’accordo che la stessa Vodafone ha raggiunto con l’AGCOM. Il provider si impegnerà formalmente da qui ai prossimi mesi ad evitare cambi sui costi nel corso dei primi sei mesi di abbonamento.

La novità per i nuovi clienti è quindi rilevante. In nome di questo impegno formale, i clienti Vodafone potranno beneficiare di un costo bloccato nei primi sei mesi di contrato. Ciò riguarda tanto i clienti di telefonia fissa. L’accordo di Vodafone con l’AGCOM non prevede però un blocco totale alle rimodulazioni dei costi. Queste potranno comunque essere applicate dal gestore, ovviamente previa avviso ai clienti, dopo i primi sei mesi dall’attivazione di un regolare abbonamento.