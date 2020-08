Vodafone batte Iliad e WindTre con il lancio della promozione più pazza dell’estate, il giusto concentrato di contenuti, composti da giga, minuti e SMS, ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora. Il risparmio è notevole, anche se purtroppo solamente pochi utenti la potranno effettivamente raggiungere.

La campagna promozionale prende il nome di Vodafone Special 50 Digital Edition, è indiscutibilmente una delle soluzioni più accattivanti, a partire proprio dal canone mensile da versare, tramite credito residuo della SIM ricaricabile, corrispondente per l’esattezza a soli 7 euro. Da sottolineare la totale assenza di vincoli contrattuali di durata, un punto decisamente a favore della promozione, resa quindi decisamente più appetibile agli occhi della maggior parte di noi.

Le sorprese non terminano qui, infatti, la Special 50 Digital Edition è indiscutibilmente impreziosita dalla presenza di 50 giga di internet alla massima velocità disponibile, di illimitati minuti da poter utilizzare per telefonare a chiunque, nonché da SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri in Italia.

Vodafone: le note negative della promozione

Le note negative della promozione di casa Vodafone arrivano ora, infatti l’accesso risulta essere riservato esclusivamente a coloro che richiedono la portabilità in uscita da Iliad o da un MVNO, con corrispettivo acquisto della SIM ricaricabile. In nessun altro modo, a meno di un contatto diretto da parte dell’azienda, sarà possibile raggiungere esattamente la stessa identica offerta.

Il costo iniziale da sostenere non è poi particolarmente elevato, corrisponde per l’esattezza a 10 euro, necessari appunto per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui poi portare il proprio numero di telefono.