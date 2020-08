Netflix, una delle piattaforme di streaming online più utilizzate al mondo, ha riscosso un successo incredibile con una serie televisiva spagnola conosciuta in tutto il mondo, quella di Vis a Vis. La fiction mandata in onda qualche anno fa sulla piattaforma ha intrattenuto gli utenti con le vicende di alcune ragazze in prigione a scontare la loro pena, ma purtroppo le loro vicende sono terminate con la quarta stagione mandata in onda quest’anno durante il lockdown.

La produzione, visto il successo riscosso e le varie proteste dei fan per una nuova stagione, ha deciso di sviluppare uno spin-off concentrandosi solo su alcuni personaggi della serie. Difatti, ad essere le protagoniste della serie sono Maggie Civantos nei panni di Macarena e Najwa Nimri nei panni di Zulema.

Vis a Vis: El Oasi, il nuovo spin-off sbarca finalmente su Netflix

La serie televisiva spagnola ha riscosso un forte successo anche con il nuovo spin-off incentrato sui due personaggi. Vis a Vis: El Oasis sbarca sulla piattaforma di streaming online Netflix lo scorso 31 Luglio, ma i fan si domandano quando sarà possibile guardare dei nuovi episodi per scoprire il destino dei personaggi.

Gli utenti si sono rincuorati leggendo le ultime notizie in rete perché si vocifera una possibile seconda stagione in lavorazione. Attualmente tali notizie sono solo voci da corridoio, ma la produzione potrebbe realmente pensare ad una nuova stagione visto il forte successo riscosso. E’ anche vero che è ancora presto per scoprire qualcosa in più visto la recente mandata in onda.