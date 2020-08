Trony prosegue con una delle migliori campagne promozionali degli ultimi mesi, grazie a “Keep calm…nervi saldi“, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere il meno possibile su ogni acquisto effettuato, con validità fino al 2 settembre 2020.

La soluzione corrente, come era lecito immaginarsi, risulta essere attiva esclusivamente presso determinati punti vendita in Italia, ciò sta a significare che gli utenti non potranno raggiungere gli stessi prezzi ovunque sul territorio, ma dovranno comunque recarsi personalmente in un negozio del Veneto, Marche, Umbria, Molise, Abruzzo, Repubblica di San Marino o Emilia Romagna. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, ciò sta a significare che non dovrebbero terminare prima del previsto.

Volantino Trony: il risparmio è sempre al massimo

Chiarite le limitazioni della campagna promozionale di Trony, cerchiamo di scoprire quali sono i prezzi più bassi lanciati effettivamente dall’azienda. Gli smartphone sono come al solito il fulcro centrale del volantino, all’interno troviamo appunto Galaxy Note 10 Lite a 399 euro, Huawei P40 a 649 euro, LG Velvet a 549 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Samsung Galaxy A51 a 269 euro, Oppo A72 a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 199 euro, LG K51s a 179 euro, Samsung Galaxy S20 a 599 euro o Samsung Galaxy S20+ a 779 euro.

In alternativa, restando entro fasce più economiche, possiamo comunque approfittare di Oppo A52 a 169 euro, Samsung Galaxy A20s a 149 euro, Oppo A5 2020 a 139 euro, Huawei Y5p a 99 euro o Motorola E6S a 99 euro.

Tutte le altre offerte del volantino Trony le potete visualizzare nelle pagine inserite nell’articolo.