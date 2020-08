In casa TIM gli obiettivi sono molto chiari. Il provider italiano, spinto dalla concorrenza di WindTre e di Iliad, vuol mettere a disposizione dei futuri clienti una serie di offerte vantaggiose, sia per quanto concerne i consumi mensili sia per quanto concerne il prezzo base.

TIM, ecco le migliori offerte con minuti e 50 Giga internet

Nell’offerta commerciale del gestore italiano, la migliore proposta è sicuramente Supreme New. Gli abbonati che attivano questa ricaricabile avranno a loro disposizione minuti senza limiti a cui si aggiungono anche 50 Giga per navigare in rete sotto linea 4G. Il costo mensile della ricaricabile è di 5,99 euro con una spesa una tantum di 12 euro per l’attivazione ed il rilascio della SIM. La Supreme New è disponibile a questo costo di eccezione per tutti coloro che effettuano il passaggio da Iliad o da altro operatore virtuale.

Chi non può attivare la Supreme New, avrà una valida alternativa in Steel Pro. Le soglie di questa ricaricabile prevedono sempre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili presenti in Italia con 50 Giga per la navigazione internet. Il prezzo mensile si attesta sui 7,99 euro sempre con la spesa fissa ed una tantum di 12 euro per il rilascio della SIM.

Attenzione però a quelle che sono le ulteriori condizioni delle due proposte. Trattandosi di offerte winback, i clienti che scelgono queste due iniziative di TIM dovranno impegnarsi ad effettuare la portabilità da altro operatore. La richiesta di attivazione di tali offerte deve essere perciò formulata in uno store ufficiale.