Ci si avvia verso la fine di Agosto e tanti eventi andranno in onda sui canali di Sky. Si parte da stasera, con la finale di Champions League. Nei prossimi giorni, invece, il palcoscenico sarà riservato ai GP di motomondiale e Formula 1, senza dimenticare poi le notti dei Playoff NBA. Tutti gli utenti, oltre alla tecnologia satellitare, possono beneficiare anche della tecnologia streaming per non perdersi nemmeno un secondo di azione.

Sky, grandi offerte in streaming grazie alla piattaforma NOW TV

Il successo di NOW TV, il servizio streaming di Sky, è oramai una certezza. La piattaforma è visto da tutti come la grande alternativa allo streaming IPTV e consente agli abbonati di accedere a tutte le esclusive della tv a pagamento senza vincolo d’abbonamento ed anche senza parabola o decoder.

A caratterizzare la convenienza di NOW TV vi sono però i prezzi. Gli abbonati potranno vedere tutte le esclusive sportive e calcistiche targate Sky ad un prezzo d’occasione: solo 29,99 euro ogni trenta giorni. Con NOW TV, inoltre, ci si assicura anche la visione su un grande numero di dispositivi: si va dagli smartphone ai tablet, dai pc sino anche alle Smart TV più recenti.

Sempre con NOW TV – oltre al pacchetto Sport – gli abbonati potranno gustarsi anche i ticket Intrattenimento, Serie tv e Cinema. Chi sceglie di attivare uno solo di questi ticket pagherà 9,99 euro ogni mese. La visione congiunta di tutti e tre i pacchetti, invece, avrà un prezzo mensile di 19,99 euro. Anche in tale circostanza non vi è vincolo d’abbonamento.