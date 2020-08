Acquistare una nuova auto potrebbe rappresentare una spesa troppo elevata per numerosi cittadini eppure, da oggi, grazie all’introduzione degli ecobonus derivanti dalla rottamazione 2020, il sogno ha tutte le carte in regola per diventare realtà. Dare via il veicolo già posseduto, infatti, si è trasformato in un’opportunità più unica che rara che può avvantaggiare gli utenti fino a diecimila euro: ecco tutti i dettagli in merito.

Rottamazione e incentivi 2020: tutte le categorie di auto comprese nella manovra

Grazie alle linea guida erogate dal Governo, oggi è possibile sapere che le incentivazioni mutano in base a due variabili: l’auto che si vuole acquistare e che avvenga o meno la rottamazione effettiva del vecchio veicolo.

In particolar modo:

Se si desidera acquistare un’ auto elettrica le quali emissioni sono comprese tra i 0 e i 20 g/km

Si potrà accedere ad un ecobonus di €10000 con rottamazione;

Si potrà accedere ad un ecobonus di €6000 senza rottamazione.

Se si desidera acquistare un’ auto ibrida o una ibrida plug in le quali emissioni sono comprese tra i 21 e i 60 g/km:

Si potrà accedere ad un ecobonus di €6500 con rottamazione;

Si potrà accedere ad un ecobonus di €3500 senza rottamazione.

Nell’ipotesi conclusiva in cui, invece, si desidera acquistare un’ auto a combustione Euro 6, bisognerà anzitutto scegliere una vettura con un prezzo massimo fermo a €40000 Iva esclusa e un livello di emissioni bloccate ai 110 g/km. A tal punto sarà possibile ottenere