Il catalogo Netflix, è senza ombra di dubbio il più vasto tra tutti quelli che conosciamo delle varie piattaforme streaming presenti sul web. Presenta infatti programmi di ogni genere e tipo, da film, a serie TV, a documentari. A proposito della serie TV, esistono molte di queste che vengono seguite da fan molto diversi tra loro. Una di queste, è proprio Riverdale, serie arrivata al momento a 4 stagioni, ma di cui una quinta è stata già confermata.

Riverdale, ecco tutte le più recenti novità sulla serie

La quinta stagione di questa serie, avrebbe dovuto arrivare su Netflix intorno a ottobre di quest’anno. Abbiamo seguito i protagonisti per tutto il percorso e li vedremo in un inaspettato salto temporale di ben 7 anni, rispetto all’ultima stagione, e alle prese con una serie di vicende sul genere teen drama che hanno attirato l’attenzione di un pubblico numeroso.

Sfortunatamente, l’emergenza sanitaria ha bloccato le riprese e la produzione di molte serie TV, tra cui anche la stessa Riverdale. È impossibile quindi, al momento sapere quanto tempo passerà da qui al momento in cui la stagione 5 verrà pubblicato sulla piattaforma di Netflix.

Roberto Aguirre-Sacasa, show runner della serie, ha detto: “Stiamo parlando e pianificando di introdurre un salto temporale. E, ovviamente, i salti temporali di solito avvengono tra una stagione e l’altra, perché nel finale c’è una ‘presa in giro’“. Come sappiamo le riprese di Riverdale 4 sono state sospese in seguito al Coronavirus, perciò gli autori hanno concluso prima la quarta stagione, composta quindi da 19 episodi e non da 22. Sacasa rivela: “Forse quello che faremo è ripartire da dove ci siamo interrotti, dagli ultimi tre episodi [che dovevano essere della quarta ma che faranno parte invece della quinta stagione, ndr] e poi ci sarà il salto temporale… dopo quei tre episodi“.