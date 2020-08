Il rimborso mobilità in applicazione alla Legge Rilancio viene potenziato e modificato dal Decreto di Agosto che stabilisce le nuove disposizioni per l’accredito del corrispettivo. È noto che chi si è apprestato all’acquisto di un veicolo elettrico su due ruote a partire dal 4 maggio 2020 può ottenere il voucher che scardina il 60% della spesa a favore dell’acquirente.

Per questa prima fase si attua una nuova modifica alle condizioni che non passano più per l’uso di una nuova app mobile per la decurtazione della spesa fino a 500 Euro. Il Ministero dell’Ambiente annuncia l’arrivo di una web-app che servirà per l’upload dei documenti e l’ottenimento del bonifico su conto corrente che va a sostituire le precedenti ipotesi legate all’uso di app, QR Code ed altre piattaforme. Scopriamo le ultime novità.

Rimborso: come ottenerlo per biciclette, monopattini, monowheel, hoverboard e segway

Fino al 31 dicembre 2020, salvo esaurimento preventivo del fondo da 120 milioni di euro, è possibile ottenere il rimborso spese su bici elettriche e tradizionali oltre che per monopattini, hoverboard e segway. Non ci sarà alcun click day sebbene mutino le disposizioni per accedere al fondo che ora richiede:

Codice IBAN

Dati di fattura (vale anche lo scontrino parlante)

Documento di Identità (in allegato)

I tempi utili per visualizzare l’accredito sul proprio conto vanno da 10 a 15 giorni. A tal proposito, si ricorda che i bonus valgono per i residenti delle aree metropolitane ed urbane con almeno 50.000 abitanti con la diretta esclusione di tutti gli altri. Entro settembre il Ministero attiverà la nuova piattaforma. Vedremo cosa succederà prima di passare alla seconda fase.