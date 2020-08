Proprio qualche giorno fa il colosso Microsoft ha annunciato l’intenzione di abbandonare la versione Legacy di Edge ed il supporto ad Internet Explorer 11.

E’ sempre stato il browser più odiato di tutti i tempi ma chi ha scoperto internet fin dai primi giorni della sua esistenza non può negare di averlo utilizzato almeno una volta nella vita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Microsoft annuncia l’addio ad Internet Explorer

Microsoft fornisce agli utenti un ampio preavviso prima che il supporto venga interrotto per entrambi i prodotti. Se utilizzi Microsoft Teams, Microsoft ha affermato che la piattaforma di comunicazione non supporterà più Internet Explorer 11 a partire dal 30 novembre 2020. Altre app e servizi di Microsoft 365 cesseranno quindi il supporto per IE 11 a partire dal 17 agosto 2021.

Microsoft Edge Legacy raggiungerà la fine del suo ciclo di vita il 9 marzo 2021 e successivamente non riceverà aggiornamenti di sicurezza. Tutti gli utenti delle ultime versioni stabili di Windows 10 dovrebbero aver già ricevuto il nuovo browser Edge basato su Chromium.

Poiché molte aziende si affidano ancora alle app IE 11 legacy, Microsoft non sta ancora staccando completamente la spina dal browser. IE 11 continuerà a funzionare, ma Microsoft incoraggia gli utenti a migrare al nuovo Microsoft Edge che dispone di una modalità Internet Explorer per mantenere la compatibilità.

La modalità Internet Explorer ti consente di accedere senza problemi a un’app IE legacy in una scheda mentre esplori il resto del Web moderno in altre schede. Tieni presente che le app e i servizi di Microsoft 365 non funzioneranno con la modalità Internet Explorer di Edge dopo il 17 agosto 2021.