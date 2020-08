Le persone che utilizzano gli abbonamenti di Play Music non devono preoccuparsi del saldo inutilizzato di questi abbonamenti quando il servizio scomparirà a settembre. A quanto pare, Google donerà il doppio del valore di questi abbonamenti convertendo il tempo residuo di quegli abbonamenti in credito per Google Play.

La notizia arriva per gentile concessione di Reddit; un cliente ha ricevuto un’e-mail dalla società in cui si afferma che la parte inutilizzata dell’abbonamento a Play Music da settembre in poi sarebbe stata automaticamente convertita in credito Google Play. La conversione avverrà tramite un link regalo e varrà circa 3 volte tanto del prezzo dell’abbonamento per Play Music.

Google Play Music, il servizio terminerà a fine anno

In una chat con l’assistenza clienti, è stato anche svelato che l’abbonamento attivo attualmente sarebbe stato trasferito su YouTube Music. Come sappiamo da mesi, il prezzo dell’abbonamento a Play Music verrà trasferito a YouTube Music. Tuttavia, questa è la prima volta che sentiamo parlare del trasferimento di crediti in dono.

Anche se la conversione dei sottotitoli in credito sembra abbastanza ufficiale nell’e-mail che viene inviata agli utenti, i rappresentanti dell’assistenza clienti non sono sempre la migliore fonte di informazioni. Se hai conservato abbonamenti regalo di Play Music che devi ancora riscattare, ora è il momento di farlo. Se non riesci a riscattarlii, valuta la possibilità di contattare l’assistenza di Google.

Inoltre, la società venerdì ha inviato un’e-mail agli utenti. Google ha ricordato loro che tra ottobre e la fine di quest’anno l’accesso a Google Play Music sarebbe stato rimosso definitivamente. Gli utenti avranno la possibilità di scaricare tutta la musica che hanno acquistato o caricato su Google Play Music, nonché un elenco di brani, playlist e stazioni radio nella libreria.