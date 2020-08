Euronics attiva una nuova campagna promozionale destinata sicuramente a far parlare di sé, il suo nome è il Buttafuori, all’interno si possono trovare anche sconti pari al 40% del listino originario, applicati su una miriade di prodotti.

Tutti gli utenti che vogliono approfittare della soluzione corrente non devono fare altro che recarsi in uno dei tantissimi punti vendita Bruno sparsi sul territorio nazionale. Il volantino Euronics è limitato alle suddette location, non è infatti raggiungibile sul sito ufficiale o altrove, sebbene sia effettivamente in scadenza il 3 settembre 2020. Allo stesso modo è importante ricordare la presenza del Tasso Zero, con pagamento della prima rata a partire dalla mensilità di Dicembre 2020.

Volantino Euronics: il risparmio è sempre al massimo

Il volantino Euronics riesce a scontare un buonissimo numero di smartphone a prezzi convenienti per la maggior parte di noi, tra i migliori annoveriamo Xiaomi Redmi 8T a 159 euro, passando anche per l’ottimo Samsung Galaxy S20 a 699 euro, Galaxy A51 a 299 euro, Galaxy A30s a 199 euro, Galaxy A20s a 169 euro, Galaxy A20e a 139 euro, Huawei P40 Lite a 249 euro, Huawei P40 Lite E a 169 euro, Huawei P Smart S a 199 euro, Huawei Y5p a 99 euro, Apple iPhone 11 Pro a 1059 euro, Oppo A5 2020 a 139 euro, Oppo A9 2020 a 189 euro, Oppo A91 a 279 euro, LG K51s a 179 euro, LG K41s a 149 euro, Wiko View 4 Lite a 119 euro, Wiko Y81 a 109 euro.

Il volantino Euronics lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto per ogni altra informazione.