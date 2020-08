Il DVBT-2 sta arrivando, il nuovo standard per il digitale terrestre di seconda generazione ha fatto scattare il conto alla rovescia a partire dal primo Gennaio di quest’anno, il quale durerà fino 20 giugno 2022, giunto quel momento lo switch verso la nuova versione sarà totale e voi nel vostro soggiorno dovrete esservi dotati di un televisore che lo supporti o di un decoder con il medesimo supporto.

Questo nuovo standard verrà introdotto in Italia e adeguerà l’infrastruttura televisiva riducendo il gap con il resto d’Europa, esso porterà infatti numerosi benefici, in primis la possibilità di trasmettere ad un risoluzione massima di 8K, un aumento del bitrate e una drastica diminuzione delle interferenze.

Ovviamente il tutto sarà presente nei vostri salotti solo se avete un televisore disponibile, vediamo come capirlo.

Ecco i cartelli test

Per capire se il vostro televisore supporta già nativamente lo standard DVBT-2 la procedura è abbastanza semplice, infatti vi basterà recarvi sul canale 200 nel Mux Mediaset 4 e se la vostra televisione è ok, vedremo un cartello con la scritta “720p HEVC Main 10”, stessa cosa fattibile anche con il canale 10 del Mux 1 Rai, se invece vedrete lo schermo completamente nero, vorrà dire che la TV non la supporta.

In caso di supporto nativo, non dovrete preoccuparvi oltre, infatti avvenuto lo switch non noterete differenze, se invece il vostro televisore non supporta il DVBT-2, dovrete seguire due strade, o acquistare un televisore più recente, oppure acquistare un decoder esterno con il supporto richiesto senza quindi dover buttare il proprio televisore.