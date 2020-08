Carrefour sta guadagnando terreno nella rivendita di elettronica, grazie alla sua graditissima capacità di scontare sempre più smartphone, o prodotti di tecnologia in generale, a prezzi più bassi di quanto visto presso altre aziende.

La soluzione corrente, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale; è bene sottolineare, infatti, che gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale o altrove sul territorio nazionale.

Volantino Carrefour: tantissimi sconti per tutti

Il volantino Carrefour racchiude al proprio interno un elevato quantitativo di sconti e di prezzi bassi, tra questi spicca sicuramente l’Apple iPhone SE 2020, uno smartphone ufficialmente in vendita alla cifra di 499 euro, ed in grado di soddisfare le aspettative della maggior parte di noi con una qualità più che sufficiente (sempre per la fascia di prezzo in cui è stato posizionato).

Focalizzando invece l’attenzione sul mondo Android, ecco spuntare una serie di promozioni applicate su terminali la cui cifra finale non supera i 379 euro, tra questi non possiamo che annoverare Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi 8A o per finire con l’ottimo Samsung Galaxy A71.

Per chiudere il cerchio delle migliori offerte del volantino Carrefour, non possiamo che consigliare la visione delle pagine inserite direttamente nel nostro articolo, potrete trovare televisori e elettrodomestici a prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario.