Nel 2019 un grave incidente costò la vita di un numero piuttosto elevato di persone (346 per la precisione). Senza pensare che poi la pandemia ha dato il suo contributo rendendo il tutto più complicato. Eppure la nota famiglia Enter Air, non si è arresa: dalla Polonia è giunto il primo ordine dell’anno per due nuovi 737 Max. Una compagnia privata che già impiega 22 Boeing 737 e due 737 Max, ma l’accordo complessivo potrebbe portare a 10. Gli ultimi ordini per Boeing risalivano al Dubai Air Show di novembre 2019 da parte della turca SunExpress, quasi un anno fa.

Boeing: l’industria si rialza più forte di prima

Ovviamente per evitare che accada la stessa sorte, sono stati effettuati dei controlli che dovranno soddisfare tutte le richieste della FAA (Federal Aviation Administration), realizzando scenari limite dove si potrà tentare di riprodurre la fase di stallo, motivo principale delle tragedie avvenute in passato.

Secondo il direttore della Enter Air, Grzegorz Polaniecki, a seguito dei “rigorosi controlli che il 737 Max sta subendo, sarà il miglior aereo al mondo per molti anni a venire“. Al momento è tutto da vedere. Le buone intenzioni però non mancano. Adesso non resta che attendere l’importantissimo “via libera” della FAA, fino ad allora l’incubo per Boeing non potrà aver fine tanto facilmente.

Il resto del settore purtroppo dovrà fare i conti con la crisi. Con la concorrente europea Airbus che ha riportato una diminuzione del business del 40% e compagnie aeree ricorse a prestiti miliardari pur di rimanere in attività. Le previsioni per il prossimo futuro non sono per niente positive, difatti Lufthansa parla addirittura del 2024 prima di una possibile ripresa della domanda ai livelli che si avevano prima del Covid.