Bennet preannuncia sconti a non finire con l’ultimo volantino reso disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, i prezzi sono in fortissimo ribasso rispetto all’origine, riuscendo difatti a convincere tantissimi utenti all’acquisto.

Le sorprese da Bennet non finiscono mai di stupire, fino al 26 agosto i clienti si ritrovano a poter accedere ad un elevato quantitativo di sconti, sempre ponendo però un occhio alle scorte disponibili in negozio. E’ bene sapere, infatti, che sebbene non si tratti a tutti gli effetti di un SottoCosto, il numero di pezzi distribuiti per i punti vendita è assolutamente limitato, e sopratutto non verrà rifornito anche prima della scadenza della campagna.

Il volantino Bennet fa davvero faville con i suoi ottimi sconti

L’attenzione di Bennet parte proprio dal cercare di fornire all’utente tutte le carte in regola per risparmiare, senza dover comunque spendere cifre particolarmente elevate. Lo smartphone più rappresentativo dell’intera campagna è sicuramente l’Apple iPhone 8, ufficialmente in vendita a soli 379 euro, rappresenta ancora un saldo punto d’appoggio per la maggior parte dei consumatori attratti da iOS.

Volendo invece avvicinarsi ulteriormente al mondo Android, l’occhio cade sicuramente su Samsung Galaxy A40, un modello decisamente economico ed ufficialmente in vendita a 169 euro, il prezzo più invitante tra quelli attualmente proposti dalle dirette concorrenti.

Il volantino Bennet continua a sorprendere con altre soluzioni decisamente da non perdere di vista, le potete scoprire nel dettaglio direttamente qui sotto.