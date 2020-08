Auto: innovazioni lussuose che in futuro avranno anche i "comuni mortali"

La tecnologia è in continuo progresso, e questo lo sappiamo. Un tempo, era un lusso anche il secondo specchietto retrovisore, eppure ad oggi le cose sono cambiate completamente. La tecnologia è arrivata al punto di non avere bisogno di attaccarsi al pedale del freno con la massima forza, in quanto le auto riconoscono la situazione di pericolo e compensano in automatico la pressione che il conducente non riesce a gestire (per paura o inesperienza). Le auto più moderne frenano automaticamente. Pertanto è facile pensare che le macchine del futuro riserveranno delle innovazioni non indifferenti.

Auto: le lussuose innovazioni che rivedremo nel futuro

Sul piano delle novità più interessanti ed eccentriche che ad oggi posseggono in pochi, ma che in futuro saranno all’ordine del giorno, troviamo in primis i LED che possono richiamare l’attenzione del passeggero ed evitargli l’apertura della portiera se per esempio i sensori rilevano un’auto o un ciclista in arrivo. La loro utilità è piuttosto vana.

Schermi OLED, lenti riscaldate anti-appannamento e anti-ghiaccio, buoni sensori adatti al buio e un campo visivo adattivo, sostituiranno i vecchi e (ai tempi) tanto attesi specchietti retrovisori.

Nel futuro diventeranno di vitale importanza per salvare cerchi e paraurti, si trovano in ogni angolo della macchina e stiamo parlando delle telecamere, le quali permetteranno di avere una visuale a 360 gradi.

L’elemento del futuro che ha già iniziato a farsi strada è senza dubbio il sistema wireless. Ciò di cui stiamo parlando sono Android Auto e Apple CarPlay, divenuti ormai il must degli under 40.

Volgendo lo sguardo verso un futuro molto lontano, vediamo head-up display sul parabrezza. Questo trasformerà il parabrezza quando la guida autonoma diventerà realtà. Sulle vetrate molto probabilmente il navigatore in realtà aumentata ci farà da guida turistica e i giochi per i bambini sui finestrini posteriori.