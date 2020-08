Huami ha appena presentato ufficialmente in Cina il nuovo Amazfit Zepp E, il nuovo smartwatch top di gamma che sarà disponibile in due varianti ugualmente eleganti.

Gli interessati infatti potranno scegliere la forma del dispositivo che preferiscono: con quadrante tondo, più simile a un classico orologio, o rettangolare, più moderno e in linea con l’idea di smartwatch. Ecco tutti i dettagli.

Finalmente presentato ufficialmente in Cina il nuovo Amazfit Zepp E

Come potete immaginare la forma della cassa ha le sue conseguenze anche sul display: mentre la variante circolare ha uno schermo da 1,28″ con risoluzione 416 x 416 pixel, quella squadrata arriva a 1,65″ e 348 x 442 pixel. Per il resto i due modelli sono identici e sfoggiano una batteria da 188 mAh che garantisce, stando a quanto dichiarato, fino a 7 giorni di autonomia usando le funzioni smart o 15 giorni se utilizzato come semplice orologio.

Passando alle funzionalità Amazfit Zepp E offre, attraverso l’omonima app, 11 modalità di monitoraggio per l’attività sportiva, qualità del sonno, ossigenazione del sangue SpO2, battito cardiaco e pressione. Una nota che potrà risultare interessante per diversi potenziali acquirenti è la presenza del chip NFC abilitato anche per i pagamenti contactless.

Al momento Huami non ha annunciato l’arrivo dello smartwatch in Occidente per cui possiamo solo riportare i prezzi delle varianti commercializzate in Cina che partono da 1.499¥, circa 180 euro al cambio attuale a cui aggiungere una decina di euro se si è interessati al cinturino in pelle invece che in silicone, in particolare la variante tonda ne ha 4 diversi, mentre quella rettangolare solo 2.