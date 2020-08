Il gestore WindTre ha sempre incluso tra le sue offerte alcune tariffe rivolte esclusivamente ai clienti più giovani per garantire loro la possibilità di ottenere contenuti adeguati alle loro esigenze senza dover necessariamente affrontare spese esorbitanti. La tariffa WindTre Young si presenta in tale ottica l’opzione più valida, soprattutto nella sua versione Summer Edition attualmente disponibile. I clienti interessati, infatti, possono attivarla e ricevere delle soglie non indifferenti di Giga di traffico dati, minuti ed SMS, oltre a un videogioco in regalo.

WindTre Young: ecco l’offerta in versione Summer Edition a soli 9,99€ al mese!

La versione Summer Edition dell’offerta WindTre Young sarà disponibile soltanto per tutti i clienti che procederanno con l’attivazione entro il 20 settembre, data in cui il costo e i contenuti proposti subiranno automaticamente delle modifiche.

E’ necessario precisare che l’attivazione dell’offerta, qualunque sia la versione proposta dall’operatore, può essere effettuata soltanto dai clienti aventi età massima 30 anni, i quali al momento possono ottenerla a soli 9,99 euro al mese ricevendo:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

Giga illimitati alla massima velocità disponibile

Come già anticipato costo e contenuti subiranno delle modifiche a partire dal 20 settembre. Infatti, il gestore richiederà una spesa di 11,99 euro al mese e permetterà di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

I clienti under 30 che procederanno con l’attivazione dell’offerta nei prossimi giorni hanno anche la possibilità di ricevere in regalo il videogioco MotoGP 20.

Si ricorda che tutte le spese previste dovranno essere saldate attraverso la modalità di pagamento indicata dal gestore.