Cominceranno il 23 Settembre 2020, una serie di rimodulazioni delle tariffe da parte di WindTre, per tutti i clienti che già possiedono dei contratti con la compagnia. Si tratta di una comunicazione fatta dallo stesso operatore telefonico sulla propria pagina ufficiale, proprio pochi giorni fa. Alcune tariffe avranno il costo di 4 euro mensili e avranno poi la tariffazione a consumo.

WindTre, ecco cosa sappiamo sui nuovi piani tariffari della compagnia

Il costo base di questo tipo di tariffazione, sarà per l’appunto di 4 euro al mese, da sommare poi ai consumi effettivi. i costi sono di 29 centesimi di euro al minuto verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo Il costo per gli SMS è di 29 centesimi di euro e per gli MMS 50 centesimi di euro. Quello della videochiamata verso WindTre è di 50 centesimi di euro al minuto e verso altri operatori di 1 euro al minuto.

Per la navigazione Internet sarà disponibile 1 Giga di traffico internet giornaliero al costo di 99 centesimi di euro solo in caso di utilizzo. Le direttrici di traffico non utilizzabili con il credito promozionale incluso nell’offerta sono: SMS solidali e numerazioni voce in sovrapprezzo, roaming extra UE, servizi VAS, canoni e costi di attivazione delle offerte.

Naturalmente, è previsto del traffico incluso di importo al costo della tariffa, ovvero, 4 euro, con successiva tariffazione a consumo. I clienti WindTre coinvolti da questa nuova rimodulazione tariffaria, che riguarda i clienti che utilizzano SIM prepagate con piani tariffari a consumo, possono verificare il costo attuale delle offerte oggetto di modifica, utilizzando l’Area Clienti del sito ufficiale dell’operatore o l’APP WINDTRE, dove sono presenti le informazioni di dettaglio.