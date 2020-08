La promozione dal bundle quasi infinito è la Special 50 Digital Edition di Vodafone, una soluzione veramente speciale che riesce ad assecondare le richieste dei consumatori italiani, pronti a tutti pur di godere di tantissimi giga e minuti al giusto prezzo di vendita.

A differenza di tantissime altre soluzioni attualmente presenti sul mercato, la suddetta risulta essere attivabile senza vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che l’utente potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza incappare in penali di alcun tipi o vincoli particolari. L’attivazione della promozione, che prende il nome di Special 50 Digital Edition, risulta essere possibile esclusivamente in versione operator attack, l’accesso sarà riservato agli utenti in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di uno dei tantissimi MVNO attualmente presenti in Italia.

La portabilità, come al solito, è obbligatoria, come anche l’acquisto della nuova SIM ricaricabile, tutto al prezzo finale di soli 10 euro. Il pagamento del canone fisso mensile, corrispondente a 7 euro, sarà esclusivamente tramite credito residuo della suddetta SIM; in fase di attivazione potrebbe venire proposto il pagamento tramite conto corrente bancario, è importante ricordare che non si tratta di un obbligo, ma di un plus o di una comodità in più che vi potrebbe aiutare a non dover continuamente ricaricare il credito.

Passa a Vodafone: la promozione è sorprendente

La Special 50 Digital Edition è davvero sorprendente, è una promozione che include al proprio interno ben 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione, con l’aggiunta di illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire poi con SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono sul territorio nazionale.