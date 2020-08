La strategia commerciale di Vodafone in estate non cambia ed è anzi ancora più aggressiva. Il gestore ha intenzione di acquisire nuovi clienti con una serie di ricaricabili in grado di favorire la portabilità da altri operatori. Gli utenti che decideranno di attivare una SIM con Vodafone potranno ora beneficiare di due ricaricabili low cost.

Vodafone, le migliori iniziative per i clienti con minuti e 50 Giga

In linea con il recente passato, la ricaricabile principale sponsorizzata da Vodafone resta la Special 50 Giga. I clienti che attiveranno questa ricaricabile avranno a disposizione minuti senza limiti per le chiamate a cui si aggiungono anche 50 Giga per navigare sul web. Il prezzo da pagare ogni trenta giorni si attesta sui 7,99 euro ogni mese. La promozione potrà essere attivata da tutti gli utenti che effettuano la portabilità del numero. Questo prezzo è però garantito solo per gli abbonati che provengono da Iliad o da altri operatori virtuali.

Alternativa principale a questa ricaricabile è la Special 40 Giga. Il pacchetto garantito da questa ricaricabile prevede chiamate senza limiti a cui si aggiungono 40 Giga per la connessione internet. Il prezzo mensile da pagare, questa volta univoco, è di 6,99 euro.

Ovviamente, come per tutte le attivazioni di SIM, al momento della sottoscrizione di queste due iniziative è previsto un contributo una tantum dal valore di 10 euro. Per la richiesta portabilità gli utenti dovranno recarsi in uno store ufficiale di Vodafone. Il tempo per l’attivazione della nuova rete sarà, come al solito, tra i due ed i tre giorni lavorativi.