C’è stata un’importante novità tariffaria in casa Vodafone negli scorsi mesi. Seguendo una linea commerciale speculare con TIM, anche il gestore britannico ha applicato una nuova rimodulazione dei prezzi. Il pubblico colpito dal cambio dei costi in quest’occasione è composto dagli utenti che utilizzano una scheda SIM senza avere una ricaricabile standard attiva.

Vodafone cambia i costi delle SIM: ora c’è una spesa fissa da pagare

Il cambio dei prezzi per questi clienti è tutt’altro che relativo. Ogni abbonato senza una ricaricabile attiva è chiamato ora a pagare una quota mensile di 5 euro. L’obiettivo di Vodafone, con questo netto e drastico cambiamento, è quello di spingere i clienti all’attivazione di una ricaricabile standard.

Tanti abbonati hanno scoperto questa novità soltanto negli ultimi giorni, nonostante oramai la rimodulazione sia effettiva già da qualche mese. Ad essere colpiti da questa rimodulazioni sono inoltre anche i vecchi clienti di Vodafone o presunti tali. I possessori di una SIM Vodafone ancora attiva devono fare molta attenzione. Anche per loro è infatti valido il provvedimento della spesa fissa di 5 euro. In alcune circostanze quindi il gestore potrebbe chiedere il pagamento di eventuali arretrati.

Onde evitare ogni genere di spesa non desiderata, tutti i clienti che non vogliono più essere parte del gruppo Vodafone devono quindi provvedere alla richiesta di disattivazione della rete. A questo proposito, per favorire una migliore efficacia nel servizio, il gruppo ha messo a disposizione un’apposita sezione del call center al numero 190 per tutti gli abbonati che vogliono chiudere in maniera definitiva il profilo tariffario.