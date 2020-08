La tecnologia attuale permette oramai di effettuare innumerevoli operazioni e i nuovi strumenti permettono agli hacker di sviluppare delle nuove truffe con estrema facilità, difatti è sempre importante prestare molta attenzione perché colpiscono sempre più consumatori. Il vishing è uno dei nuovi metodi molto sviluppati soprattutto in Italia e in molti non riescono a sfuggire. Si tratta di un nuovo metodo che avviene tramite i servizi di telefonia con il quale gli hacker si aggirano per noti Istituti Bancari o per altre note aziende, anche se quello più sviluppato è il primo caso. Ecco descritto qualche esempio qui di seguito.

Vishing e truffe telefoniche: attenzione al nuovo metodo sviluppato dagli hacker

Le vittime colpite continuano ad aumentare notevolmente di numero e il vishing, chiamato anche voice phishing, ha l’obiettivo di impossessarsi delle loro informazioni personali con lo scopo di raggirarli e accedere al loro conto in banca o postale. Tantissime vittime cascano nel tranello, perché gli hacker gli fanno credere l’esistenza di un pagamento sospetto o di un problema con il loro conto online. Proprio per questo motivo è importante non abbassare mai la guardia e ascoltare, eventualmente, i campanelli d’allarme perché non è possibile risolvere un problema del genere telefonicamente.

I vari Istituti Bancari non hanno l’abitudine di richiedere telefonicamente, via e-mail o via SMS le informazioni personali o addirittura le credenziali per accedere al conto online e risolvere il problema. Meglio chiudere immediatamente la chiamata quando si parla di carte sospese, pagamenti sospetti, conto bloccato e via dicendo.