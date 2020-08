Il nuovo volantino lanciato da Unieuro è davvero pazzesco, al suo interno si possono trovare tantissimi sconti ed offerte da non perdere assolutamente di vista, accomunate in un Fuoritutto che vuole sicuramente dire la sua nel mercato nazionale.

Per gli utenti interessati ai prezzi che andremo ad elencare, è importante ricordare che gli acquisti potranno anche essere completati direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso. In questo caso le spese di spedizione sono da considerarsi aggiuntive alla cifra mostrata a schermo, solamente nel caso in cui l’ordine fosse inferiore ai 49 euro, in caso contrario sono scontate del 100%.

Volantino Unieuro: questi sconti sono da fuori di testa

Il volantino Unieuro ripercorre tutto quanto di buono abbiamo visto in passato, integrandolo con una serie di offerte e di prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario. Per la prima volta vediamo infatti in sconto il Motorola Edge, il nuovissimo terminale di fascia medio-alta, caratterizzato appunto da un ottimo rapporto qualità/prezzo, e finalmente raggiungibile a soli 599 euro.

In alternativa è possibile puntare verso un terminale in vendita a meno di 400 euro, lo Xiaomi Mi Note 10 Lite attira indiscutibilmente l’attenzione del consumatore finale, promettendo ottime prestazioni con una spesa finale tutt’altro che elevata.

Il volantino Unieuro non termina qui il proprio carnet di offerte, per questo motivo raccomandiamo caldamente la visione delle promozioni indicate direttamente nelle pagine che potete trovare elencate sotto nel dettaglio, inserite come galleria fotografica.