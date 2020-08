L’operatore Tim ha recentemente deciso di lanciare un’interessante offerta per alcuni già clienti. Questa offerta permette loro di aggiungere dei Giga alla loro offerta già attiva.

Tramite SMS, infatti, l’operatore sta proponendo la promo Supergiga 20 con tanti giga ad un prezzo molto interessante. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come attivarla.

Tim: opzione aggiuntiva con 40 GB a meno di 10 euro

I giga delle tariffe telefoniche non bastano quasi mai e TIM lo sa molto bene. Per questo motivo sta inviando SMS a raffica ad alcuni suoi clienti per informarli della possibilità di attivare la promo Supergiga 20 con delle condizioni speciali. A differenza del nome, infatti, questa propone ben 40 GB di traffico dati in 4G da aggiungere a quelli della propria tariffa a soli 9.99 euro al mese.

Come recita il messaggio inviato dall’azienda, l’opzione può essere attivata direttamente rispondendo “SI” al messaggio o all’interno della sezione “Offerte per te”. Trattandosi di un’opzione aggiuntiva promozionale, il costo di attivazione è gratuito. Vi ricordo che per ogni bella notizia ce ne sono, purtroppo, alcune brutte.

Sicuramente ricorderete che qualche giorno fa vi abbiamo parlato di una nuova rimodulazione che colpirà alcuni utenti di rete fissa a partire dal prossimo 1° ottobre 2020. L’aumento delle offerte varia tra 1.90 euro e i 2 euro al mese in base all’abbonamento attivo, mentre alcuni servizi aumentano anche più di due euro al mese. Subiranno un aumento a causa della rimodulazione le offerte Tutto Voce, Tutto Voce con Sconto Fedeltà, Tutto Voce con Sconto Special e Voce senza limiti: per queste tariffe si pagherà 1,90 euro in più al mese. Gli utenti che, invece, hanno attive le offerte Tutto Voce Superspecial e Linea ISDN, l’aumento sarà di 2 euro al mese.