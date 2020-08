Nel corso dell’estate TIM ha messo a disposizione una serie di vantaggiose tariffe per tutti i suoi utenti. La vera e grande novità della stagione e dell’anno però è l’impegno che il gestore italiano sta garantendo per il settore strategico dell’intrattenimento televisivo. In occasione dell’estate TIM ha lanciato una nuova promozione chiamataMondo Netflix.

TIM lancia l’offerta streaming con Netflix: il vantaggio è garantito

La promozione pensata dal gestore nasce come iniziativa legata al servizio TIMvision. Gli abbonati che decideranno di attivare un piano per la tv streaming avranno la possibilità di aggiungere anche un piano di visione per Netflix.

Il pacchetto di Mondo Netflix è così composto. Il prezzo mensile della promozione si attesta sui 12,99 euro. A questa tariffa standard gli utenti avranno la possibilità di guardare tutti i titoli della galleria Netflix, tra film, serie tv e documentari. Il piano di visione Netflix è quello Standard con visione garantita su due dispositivi contemporaneamente.

Allo stesso tempo, oltre a Netflix, i clienti potranno accedere anche ai contenuti presenti nel catalogo di TIMvision. Inoltre, sempre compreso nell’offerta vi è il decoder TIMvision Box disponibile in comodato d’uso.

La presenza di Mondo Netflix è solo il primo indizio dell’impegno sempre più fermo di TIM nel settore televisivo. Sempre in estate, infatti, l’operatore ha lanciato una seconda promozione chiamata Mondo Sport. Questa iniziativa si rivolge al pubblico appassionato di sport e calcio: a 29,99 euro i clienti potranno accedere a tutti i canali sportivi di Sky (via NOW TV) e di DAZN.