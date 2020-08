Le serie tv The Order, STRANGER THINGS e altre, sono pronte a far ritorno tra pochissimo? È la reale verità? Non proprio. Sembrerebbe che le creazioni sopra nominate siano siano state ferme per molto tempo a causa del Covid-19. Il virus che ha colpito una parte estesa della popolazione ha difatti tenuto nelle proprie case i dipendenti di qualsiasi attività, così da limitarne la diffusione.

Stranger Things, Elite. RIverdale e The Order, ecco tutte le news

Iniziamo a parlare delle grandi novità inerenti The Order. Dapprima questa ha scaturito l’interesse del pubblico ed un grande successo delle prime due stagioni, pertanto, è molto elevata la probabilità che torneremo a guardarla nella sua terza stagione.

Parlando circa Stranger Things invece, vi sarà una nuova stagione. La serie americana costruita su un’epoca in particolare, gli anni 80, si sta facendo attendere più del previsto. Le notizie non sono molto positive visto il Covid-19.

Per quanto riguarda Elite e Riverdale, quindi, queste ultime sono riuscite a terminare le riprese prima del Lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus. Come ben sappiamo, di fatto, i nuovi episodi hanno tenuto compagnia a milioni di utenti durante il periodo di quarantena forzata.

Elite riconferma il cast originario per una quarta stagione che nelle intenzioni del regista approderà per tutti soltanto in un momento non ancora meglio precisato del 2021. Il Covid ha influenzato le tempistiche anche per questa famosa serie.

Riverdale ci farà attendere il prossimo anno con un teen drama americano che sta per aggiungere ulteriore suspense dopo i fatti dell’ultimo episodio.