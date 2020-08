Suburra: ecco perché la NUOVA STAGIONE della serie tv sbalordirà tutti

Suburra sta per tornare sui piccoli schermi. Dopo tanta attesa la serie televisiva più apprezzata di sempre con protagonista Alessandro Borghi, farà finalmente ritorno sulla piattaforma streaming Netflix. La trama avvincente e attuale, la professionalità degli attori (e non solo) e la varietà di scene rendono la serie tv, una delle più seguite da anni. Per tale ragione i fan impazienti non vedono l’ora di guardare le nuove stagioni. Ma quando sarà possibile vederle, quali saranno i cambiamenti e chi comporrà il cast?

Suburra: il nuovo cast, la trama e le nuove notizie

Già da tempo siamo venuti a conoscenza del “riavvio” delle riprese cinematografiche delle nuove puntate della serie televisiva. Difatti l’Ottobre del 2019 il cast ha di nuovo intrapreso l’avventura che prende il nome di Suburra 3. Inizialmente i rumors erano ancora approssimativi ed incerti, ad oggi però è confermato l’arrivo della serie. Per quale ragione? Semplice. Il cast è stato paparazzato per le strade della Capitale.

Cosa ci aspetta nella terza stagione? A seguito del tragico suicidio di Lele, causato dal senso di colpa per via dei crimini commessi, e lo strano risveglio dal coma di Manfredi, (capo degli Anacleti), gli equilibri sono andati pian piano a perdersi. L’ambientazione dei fatti vedrà protagonisti i vicoli di Roma e provincia, così da raccontare ancora più da vicino il mondo del crimine. Chi vincerà la lunga battaglia tra Chiesa, Stato e Crimine?

Il cast invece rimarrà invariato: Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli), Manfredi Anacleti (Adamo Dionisi), Sara Monaschi (Claudia Gerini), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu), Angelica (Carlotta Antonelli), Nadia (Federica Sabatini), Alice Cinaglia (Rosa Diletta Rossi), Cardinale Fiorenzo Nascari (Alberto Cracco) e Adriano (Jacopo Venturiero).