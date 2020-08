Prince of Persia è stato il franchise più popolare di Ubisoft, messo in pausa anni fa. Per un po ‘, i fan hanno chiesto a Ubisoft di riavviare il franchise di Prince of Persia. A quanto pare, sembra che Ubisoft stia finalmente ascoltando le richieste dei giocatori.

Recentemente, sul sito di un rivenditore centroamericano, noto con il nome di Max, sono apparse due schede intitolate “Prince of Persia Remake”. Gli elenchi sono apparsi per PS4 e Nintendo Switch con una finestra di rilascio per novembre 2020. Tuttavia, sfortunatamente, gli elenchi sono stati rimossi.

Prince of Persia, rilascio a novembre 2020 ?

Un utente di twitter, Ken Xyro, ha individuato gli elenchi e ha pubblicato lo screenshot su Twitter. Secondo lui, gli elenchi includevano anche un collegamento alle pagine di preordine che sono state eliminate in seguito. Il titolo della lista, che è “Prince of Persia Remake”, significa chiaramente un remake di uno dei precedenti giochi della saga.

Se questa voce è vera, è difficile sapere quale gioco della saga verrà rimasterizzato. Tuttavia, alcuni fan ipotizzano che sia Prince of Persia: Sands of Time, uscito nel 2003. Se è ciò risultasse vero, allora potrebbe essere che Ubisoft includerà l’intera trilogia di Prince of Persia rilasciata per la prima volta anni fa.

Dato che novembre non è così lontano, sapremo se la voce è effettivamente vera o non abbastanza presto. Non ci resta che attendere un annuncio di Ubisoft per comprendere tutti i dettagli e scoprire la data di lancio con i relativi contenuti del gioco.