Continua il percorso di digitalizzazione dei servizi di Poste Italiane. Il percorso intrapreso dalla compagnia vuole ringiovanire i servizi messi a disposizione dei clienti, imprimendo a tutti gli effetti una svola smart; sta volta la novità riguarda il metodo di prenotazione.

La nuova modalità di prenotazione infatti renderà possibile entrare in possesso del proprio ticket direttamente dall’applicazione WhatsApp; questo permetterà di evitare le spesso fastidiose, quanto proverbiali, file alle poste. Il metodo e molto semplice e accessibile a tutti; ad oggi il servizio non copre la totalità degli uffici postali italiani ma si limita ad alcune città, tuttavia dovrebbe diffondersi abbastanza velocemente fino a coprire l’intero territorio nazionale.

Poste Italiane: prenotazione su WhatsApp, ecco come funziona

Per prenotare il proprio turno allo sportello di Poste Italiane tramite WhatsApp per prima cosa, per quanto possa sembrare banale, bisogna essere in possesso dell’applicazione di messaggistica e di un account. A questo punto basterà aggiungere ai propri contatti il numero (3725003715) messo a disposizione della compagnia. Una volta aggiunto il contatto basterà avviare la conversazione, inviando un messaggio anche con un semplice “ciao” affinché il bot vi guidi tra le sue funzionalità.

Le opzioni principali ad oggi sono 2 la prima riguarda la ricerca di un ufficio postale nelle vicinanze; la seconda invece proprio la prenotazione di un ticket per uno dei tanti servizi delle poste. A questo punto, una volta che l’assistente vi avrà indicato l’ora del vostro appuntamento, basterà confermare la prenotazione. In questo modo si potranno evitare le tanto noiose quanto interminabili file alle poste rendendo l’accesso ai suoi servizi più facile e veloce.