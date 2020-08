Pokémon Go è uno dei giochi che più ha riscosso successo in questi ultimi anni e continua ad averne soprattutto perché Niatics Lab, casa sviluppatrice del videogame, introduce sempre aggiornamenti agli utenti. L’applicazione è disponibile gratuitamente per Android e per Apple, e anche questa volta ci sono delle novità per gli utenti perché un nuovo evento è alle porte. Eccovi descritte tutte le informazioni a riguardo nel paragrafo qui di seguito.

Pokémon Go si aggiorna per un nuovo evento: ecco quale e tutte le informazioni a riguardo

Dopo l’ultimo e recente aggiornamento introdotto dagli sviluppatori del videogame per offrire ai players delle nuove e interessanti funzioni, il videogame presenta il Pokémon Go Fest 2020, un evento che l’anno scorso ha riscosso un successo incredibile. Quest’anno l’evento è previsto per il sedici di Agosto e per accedervi è necessario acquistare il ticket disponibile già da Luglio. In particolare, secondo le ultime dichiarazioni ha inizio alle ore 11:00 e ha termine alle ore 14:00 dello stesso giorno.

I players avranno la possibilità di incontrare dei Pokémon speciali e, in particolare, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 è previsto l’habitat fuoco, dalla 12:00 alle 13:00 è previsto l’habitat acqua e dalle 13:alle 14:00 è previsto l’habitat amicizia.

Insomma, anche se per poche ore gli utenti avranno la possibilità di incontrare dei nuovi Pokémon e proprio eventi come questi rendono il videogame super amato perché in questo modo gli utenti hanno sempre qualcosa in più da scoprire. Non resta che aspettare il fatidico giorno per catturare più Pokémon possibili.