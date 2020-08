Google ha finalmente rilasciato nuove versioni dei suoi Pixel Buds che offrono nuovi colori. Oltre al bianco, ora puoi acquistare le Pixel Buds nei colori “oh so orange,” “quite mint,” e “almost black.

I Pixel Buds di seconda generazione sono stati lanciati il ​​27 aprile, ma all’epoca erano disponibili solo in bianco nonostante Google avesse anche annunciato gli altri tre colori quando i Pixel Buds furono rivelati ad ottobre. Oltre ai nuovi colori, Google ha aggiornato i suoi device ed ha risolto alcuni problemi noti. Dopo il lancio delle cuffie, infatti, alcuni utenti hanno segnalato problemi di connessione Bluetooth.

Pixel Buds: tra nuovi colori e nuove funzioni

Per aiutare a risolvere alcuni di questi problemi, la compagnia ha annunciato un nuovo aggiornamento che comprende le correzioni per risolvere i problemi di disconnessione e una modalità di potenziamento dei bassi. Google aggiunge anche una modalità di trascrizione, un modo per controllare il volume dei singoli auricolari e una funzione sperimentale.

Proprio come gli smartphone Google Pixel, i Google Pixel Buds ora riceveranno alcune nuove funzionalità e miglioramenti. La prima serie di queste ‘funzionalità’ è ora disponibile per le Buds di seconda generazione, come annunciato in un post sul blog di Google.

Il primo di questi miglioramenti è la condivisione del rilevamento, che rileva se stai condividendo un auricolare con qualcuno; ti dà la possibilità di regolare il volume in modo indipendente su ciascun auricolare. Un’altra nuova funzionalità in arrivo con questo aggiornamento è una modalità di ‘trascrizione’ che può aiutarti a capire meglio un’altra lingua.

C’è anche una funzione sperimentale chiamata ‘Attention Alerts’ che è in grado di rilevare quando accade qualcosa di importante vicino a te, come il clacson di un auto o il pianto di un bambino.