Da diversi giorni sono spuntati in rete numerosi rumors e leaks su un nuovo smartphone medio di gamma targato Oppo. Quest’ultimo si chiama Oppo A53 e ora è stato praticamente svelato. Sono infatti partiti da poco i pre-ordini per il mercato indonesiano.

Oppo A53 ufficiale: specifiche tecniche e prezzi

Il nuovo smartphone del produttore cinese è disponibile al pre-ordine per il mercato indonesiano su un noto store online, mentre le vendite inizieranno ufficialmente il prossimo 27 agosto. Come anticipatoci dalle precedenti indiscrezioni, il nuovo Oppo A53 dispone di un design moderno caratterizzato da un display con un piccolo foro laterale e da tre fotocamere posteriori poste in una zona nera rettangolare.

Il display è un IPS LCD in risoluzione HD+ nel form factor di 20:9 e con un refresh rate pari a 90Hz, mentre la diagonale è da 6.5 pollici. Il modulo fotografico è invece composto da un sensore fotografico principale da 13 megapixel accompagnato da due sensori fotografici da 2 megapixel, mentre la fotocamera per i selfie è da 16 megapixel. Oltre alle fotocamere, sul retro è poi posizionato un sensore biometrico per lo sblocco.

Dal punto di vista delle prestazioni, il nuovo Oppo A53 è alimentato dal processore octa-core Snapdragon 460 di Qualcomm, mentre la GPU è la Adreno 610. A supporto delle prestazioni ci sono inoltre 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, tranquillamente espandibile tramite microSD fino a 256 GB. Chiudono la scheda tecnica la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18W e una porta di ricarica USB Type C 2.0.

Il nuovo smartphone dell’azienda, come già detto, è al momento disponibile al pre-ordine in Indonesia nelle colorazioni Electric Black e Fancy Blue. Il prezzo di vendita è invece pari a 2.499.000 INR, ovvero circa 140€ al cambio attuale.