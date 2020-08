MediaWorld ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale lanciando la soluzione Back To School, al suo interno si possono trovare decine e decine di offerte dai prezzi fortemente ribassati, tutte valide fino al 29 agosto 2020.

Il volantino corrente, come era lecito immaginarsi dal momento in cui stavamo parlando di MediaWorld, risulta essere attivo anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti possono acquistare dal divano di casa, senza limitazioni o vincoli particolari, se non il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Ricordiamo essere presente il classico Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi, da richiedere solamente nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro di spesa effettivi.

Volantino MediaWorld: il risparmio è sempre ai massimi livelli

Le categorie merceologiche effettivamente coinvolte nella campagna promozionale sono davvero tantissime, non potendole riassumere in un unico articolo, concentriamo l’attenzione esclusivamente sul settore della telefonia mobile.

Qui possiamo trovare alcuni sconti da non perdere assolutamente di vista, come Samsung Galaxy A21s a 149 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 269 euro, Apple iPhone 11 a 769 euro, Samsung Galaxy A31 a 249 euro, Oppo A91 a 269 euro, Apple iPhone 11 Pro a 989 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 193 euro, Huawei P40 Lite 5G a 329 euro e Motorola Moto G8 Power Lite a 149 euro.

Interessanti sono anche gli sconti applicati sugli smartwatch ed i wearable in generale, per ogni altra informazione in merito raccomandiamo la visione delle singole offerte pensate da MediaWorld tutte elencate a questo link.