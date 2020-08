Netflix non sembra voler assolutamente cedere il posto a nessun altro servizio streaming e si riconferma giorno dopo giorno il migliore in questo campo. La varietà di serie TV, film e documentari che offre la piattaforma sembra essere sempre più vasto e non ci sono davvero rivali in tal senso. Il passato periodo di lockdown ha fatto registrare alla piattaforma degli ascolti che mai erano stati segnalati prima di quel momento. Ci sono alcune serie TV che rientrano nella cerchia di quelle più seguite in assoluto, tra queste abbiamo La Casa di Carta, Dark e Vis a Vis. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

La Casa di Carta, Dark e Vis a Vis: le ultime novità a riguardo

Iniziamo la carrellata di novità parlando de La Casa di Carta. A quanto pare la serie ha voluto continuare il suo ciclo narrativo nonostante molti pensassero che già una terza e una quarta stagione potessero essere comunque sufficienti. La serie TV dovrebbe tornare infatti con una quinta e addirittura una sesta stagione che, questa volta, chiuderanno il ciclo di narrazione. Secondo alcune indiscrezioni, anche se non c’è ancora nulla di sicuro, la serie dovrebbe tornare tra aprile e giugno del 2021.

Per quanto riguarda Dark invece, la serie TV tedesca sembra aver concluso definitivamente il suo ciclo narrativo con la terza stagione. Infatti, se abbiamo già visto le prime due stagioni, possiamo intuire facilmente che la terza stagione è anche l’ultima a cui assisteremo.

Infine, parliamo di Vis a Vis. Anche in questo caso parliamo di una serie TV spagnola e di un ciclo narrativo definitivamente concluso. Tuttavia, per tutti gli amanti e non della serie, è stato realizzato un fantastico spin-off dove ci saranno due protagoniste indiscusse: Zulema e Macarena. Lo spin-off si chiama Vis a Vis: El Oasis ed è stato rilasciato recentemente.