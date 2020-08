Apple ha rilasciato l’iPad Pro 2020 con un chipset leggermente aggiornato rispetto al predecessore e un obiettivo della fotocamera aggiuntivo sul retro. Ci sono state voci che ipotizzavano l’arrivo di un altro iPad Pro quest’anno con un design rinnovato, con alcuni rapporti che menzionavano l’utilizzo del chip A14x Bionic.

Sebbene, in precedenza, le notizie indicavano la fine del 2020 come data del possibile arrivo del nuovo tablet, non sono stati svelati dettagli su una data o un mese specifico. Tuttavia, secondo un nuovo rapporto, Apple lancerà i nuovi modelli di iPad Pro il prima possibile a settembre, insieme alla presentazione della serie iPhone 12.

iPad, forse in arrivo un nuovo modello 5G ?

Alcune notizie trapelate dalla Cina suggeriscono che i nuovi modelli di iPad Pro 2020 potrebbero arrivare tra settembre e ottobre. Tuttavia, Apple potrebbe anche non rilasciare un iPad Pro quest’anno e dedicarsi solo ad un iPad di 8a generazione dotato di chip A12 Bionic. Inoltre, questo modello potrebbe essere il primo a supportare la rete 5G, la rete mmWave e includere uno schermo mini-LED.

Il nuovo iPad Pro integra il processore A12Z Bionic con GPU a 8 core, architettura termica migliorata e prestazioni ottimizzate. La batteria dura fino a 10 ore e la connettività Wi-Fi è stata migliorata, mentre la tecnologia LTE è ora il 60% più veloce con supporto per ancora più bande. Il display è dotato di tecnologia ProMotion che regola automaticamente la frequenza di aggiornamento del display fino a 120 Hz. Il display ad alta luminosità offre anche la funzione True Tone.

Se avete ancora voglia di novità, vi basterà sapere che con iPadOS 13.4 sarà possibile per la prima volta utilizzare un trackpad per interagire con l’iPad. Studiato appositamente per integrarsi con l’interfaccia touch dell’iPad, il cursore si presenta con un cerchio che evidenzia le app nella schermata Home.