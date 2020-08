Una delle tecnologie che maggiormente ha subito un’ondata di crescita negli ultimi anni è stata sicuramente quella legata ai droni, dei velivoli elettronici di piccole/medie dimensioni in grado di solcare i cieli e controllabili comodamente dal proprio smartphone.

Questi oggetti hanno trovato un’ampia platea di impieghi, da quello legato al semplice svago, alla fotografia ma anche usi più seri come la ricerca di persone ferite in luoghi angusti difficili da raggiungere a piedi.

Ultimamente però stiamo assistendo anche alla crescita del mercato di sistemi anti-droni, mosso principalmente dalla preoccupazione di svariati governi riguardo ad un possibile uso negativo degli stessi, il quale minerebbe la sicurezza di strutture come aeroporti, centri commerciali, carceri e basi militari.

Cosa o chi ?

Benchè il mercato si stia concentrando molto nella ricerca e progettazione di sistemi in grado di allontanare, respingere o anche abbattere i droni, c’è da tenere conto che questi oggetti sono ovviamente privi di volontà propria, essi infatti sono pilotati da soggetti che spesso, nel migliore dei casi, sono non curanti o allo scuro delle leggi, ma che alle volte possono rivelarsi veri e propri criminali.

Ovviamente tutto ciò pone al centro delle attenzioni non tanto il drone, ma il suo pilota ergo la sua posizione, ecco perchè dunque dei ricercatori stanno lavorando ad una tecnologia che mira, attraverso l’intelligenza artificiale, a individuare immediatamente la posizione del pilota del drone, al momento l’algoritmo sviluppato è in grado di fare una misurazione con una precisione superiore all’80%, con obbiettivo posto ovviamente al 100% con anche la possibilità di calcolare l’esperienza del pilota.

In particolare la rete neurale sviluppata altro non fa che confrontare le informazioni note, come ad esempio la posizione del drone fornita da un radar, con tutto ciò che essa ha in archivio: dati sul vento, geografici, ora della giornata, la planimetria territoriale, tutti raccolti da altre migliaia di simulazioni, in modo da estrapolare la possibile posizione e fornirne una probabile.