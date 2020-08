Il 4G, come ben sappiamo, rappresenta da più di 10 anni lo standard principale per le connessioni mobili. Ad oggi, infatti, più del 90% della popolazione mondiale utilizza le reti di quarta generazione per connettersi al mondo del web ovunque essi si trovino.

Ciononostante, però, di recente sono emersi dei dettagli sconcertanti che hanno lasciato a bocca aperta milioni di persone. Alcuni ricercatori, infatti, hanno scovato una pericolosa falla all’interno della rete 4G che, di fatto, mette in pericolo la privacy di tutti gli utenti che la utilizzano. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Falla 4G: un pericoloso bug mette a rischio i clienti TIM, Wind, Tre e Vodafone

Negli ultimi mesi, quindi, gli esperti che hanno studiato la falla presente nel 4G, hanno stilato un report dettagliato soprannominato “Alter Attack” e consultabile al seguente link. Da quest’ultimo, quindi, è emerso che la falla risulta essere diffusa in ben tre protocolli diversi, posti alla base della rete. Questi ultimi. di fatto, si occupano proprio della connessione, della disconnessione e della riconversione alla rete 4G.

Se sfruttato da Hacker e Cyber Criminali, quindi, il bug risulta essere molto pericoloso in quanto questi ultimi, attraverso degli appositi tools, possono lanciare degli attacchi informatici mirati a rubare i dati personali degli utenti connessi alla rete. Nonostante risulti essere un problema molto serio, purtroppo ad oggi riparare la falla risulta essere del tutto impossibile. L’unica soluzione per tornare in sicurezza, quindi, risulta essere il passaggio alla nuova rete mobile 5G. Restate connessi per coprire ulteriori novità a riguardo.