Anch’io, fino a qualche ora fa, ero tra quelle persone che hanno deciso di continuare a mantenere il layout classico di Facebook, nonostante il team di Mark Zuckerberg avesse rilasciato – nel mese di marzo – la nuova interfaccia utente per l’utenza desktop. Il social offriva, però, la possibilità di attivare o meno la nuova interfaccia, conferendo all’utente la libertà di scelta. Se il nuovo layout non era di suo gusto, poteva comodamente e semplicemente tornare al design classico.

Facebook classico non sarà più disponibile a settembre

A quanto pare, ciò presto non sarà più possibile e migreremo tutti verso il nuovo layout di Facebook. Questa mattina, infatti, accedendo a Facebook dal mio computer, non solo mi sono ritrovata con una interfaccia del tutto nuova, ma ho anche ricevuto un avviso che mi ha informata del ritiro, a partire dal mese di settembre, del layout classico di Facebook, quello che ci ha tenuto compagnia per tanti anni.

Ad alcuni può piacere, ad altri no. In altri casi, si tratta solamente di adattarsi a questa nuova interfaccia, che porta con sé un design molto più pulito e minimal, con più spazi bianchi e che dedica una maggiore attenzione ai gruppi ed alle funzionalità offerte dal Social, adesso poste in primo piano. E’ anche possibile attivare la modalità scura.

Attualmente, è ancora possibile tornare alla vecchia interfaccia, qualora il nuovo layout non dovesse essere di proprio gradimento o poco intuitivo, consci del fatto che – presto – gli si dovrà comunque dire addio. Per farlo, occorre cliccare sull’icona Account, accanto a quella delle notifiche, e selezionare poi la voce Passa a Facebook Classico.