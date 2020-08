Euronics prosegue con una campagna promozionale assolutamente interessante e ricchissima di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, con +Spendi -Spendi il consumatore si ritrova a poter risparmiare sotto ogni punto di vista, senza sentirsi limitato entro determinate categorie merceologiche.

La prima cosa da sapere in merito al volantino corrente riguarda la disponibilità sul territorio nazionale, ricordiamo infatti essere localizzato esclusivamente presso i punti vendita del socio SIEM, con validità esclusiva negli stessi e non sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti potranno approfittare della soluzione solamente recandosi personalmente in negozio, senza altre vie di scampo.

I codici sconto Amazon sono ufficialmente disponibili in esclusiva sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Volantino Euronics: come fare per risparmiare

Per risparmiare con il volantino Euronics l’utente non deve fare nulla di che o compiere determinate operazioni, dovrà semplicemente recarsi in negozio ed acquistare tutto ciò che vuole, senza limitazioni o vincoli particolari.

Nel momento in cui arriverà in cassa, l’addetto provvederà a scontare la cifra finale di un quantitativo proporzionale alla spesa effettiva dell’utente. In altre parole, se supererà i 300 euro riceverà una riduzione di 30 euro, se supererà i 600 euro lo sconto sarà pari a 100 euro, per diventare di 200 euro su 1200 euro o addirittura 500 euro su 2000 euro di spesa effettiva.

Il volantino Euronics integra anche il Tasso Zero, in questo caso il cliente dovrà spendere più di 300 euro, e naturalmente superare l’iter di approvazione della richiesta di finanziamento dell’istituto di credito collegato all’azienda. Tutti i dettagli sono disponibili direttamente nel volantino inserito qui sotto come galleria fotografica.